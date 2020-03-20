Хавбек "Краснодара" Классон вернулся в строй после 9-месячного восстановления от травмы

Лазарет "Краснодара" наконец покинул ведущий полузащитник команды Виктор Классон.

28-летний швед уже принимает участие в тренировках в общей группе "быков". После улучшения физических кондиций он сможет вернуться на поле.

Напомним, что Классон порвал "кресты" в июне прошлого года, в результате чего пропустил более 9 месяцев.

"Краснодар" по итогам 22 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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