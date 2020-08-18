Хавбек "Краснодара" Классон вышел на поле впервые после серьезной травмы

Хавбек "Краснодара" Виктор Классон вышел на поле впервые за долгое время. Футболист в матче 3-го тура РПЛ с "Арсеналом" (2:0) на 75-й минуте вышел на замену.

Напомним, последний раз футболист играл за "Краснодар" 26 мая 2019 года. Летом этого же года полузащитник получил серьезную травму крестообразной связки в гостевом матче за сборную Швеции против национальной команды Испании в рамках квалификации Евро-2020. С тех пор он не принимал участия в матчах.

75' 1⃣ год, 2⃣ месяца и 2⃣3⃣ дня не выходил на поле Виктор Классон



И вот спустя 450 дней он снова с нами! С возвращением Витя!! #КраснодарАрсенал - 2:0 pic.twitter.com/en93HwxIBO — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 18, 2020

"1 год, 2 месяца и 23 дня не выходил на поле Виктор Классон. И вот спустя 450 дней он снова с нами! С возвращением Витя!" - написала пресс-служба клуба.

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