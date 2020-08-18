Хавбек "Краснодара" Классон вышел на поле впервые после серьезной травмы

Теги краснодарвиктор классон

Хавбек "Краснодара" Классон вышел на поле впервые после серьезной травмы

Хавбек "Краснодара" Виктор Классон вышел на поле впервые за долгое время. Футболист в матче 3-го тура РПЛ с "Арсеналом" (2:0) на 75-й минуте вышел на замену.

Напомним, последний раз футболист играл за "Краснодар" 26 мая 2019 года. Летом этого же года полузащитник получил серьезную травму крестообразной связки в гостевом матче за сборную Швеции против национальной команды Испании в рамках квалификации Евро-2020. С тех пор он не принимал участия в матчах.

"1 год, 2 месяца и 23 дня не выходил на поле Виктор Классон. И вот спустя 450 дней он снова с нами! С возвращением Витя!" - написала пресс-служба клуба.

Не пропустите: "Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в РПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бартомеу заявил, что Месси не покинет "Барселону"

Бартомеу заявил, что Месси не покинет "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов