Хавбек "Краснодара" может стать одноклубником Миранчука в "Аталанте"

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Полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена заинтересовал клубы итальянской Серии А.

По информации Calciomercato, "Аталанта" хочет подписать голландского хавбека грядущим летом. Также на него претендует "Сампдория".

Кроме того, на 26-летнего футболиста нацелились "Ренн", "Марсель" и неназванные клубы АПЛ.

В текущем сезоне Вильена сыграл за "Краснодар" 34 матча, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

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