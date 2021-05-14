Хавбек "Краснодара" может стать одноклубником Миранчука в "Аталанте"
Фото сайт РПЛ
Полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена заинтересовал клубы итальянской Серии А.
По информации Calciomercato, "Аталанта" хочет подписать голландского хавбека грядущим летом. Также на него претендует "Сампдория".
Кроме того, на 26-летнего футболиста нацелились "Ренн", "Марсель" и неназванные клубы АПЛ.
В текущем сезоне Вильена сыграл за "Краснодар" 34 матча, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.
Не пропустите: "Краснодар" нацелился на опорника "Крыльев Советов". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17