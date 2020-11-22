Хавбек "Краснодара" Уткин оценил дебют команды в Лиге чемпионов
Хавбек "Краснодара" Даниил Уткин высказался по поводу выступления команды в Лиге чемпионов.
После трех туров группового этапа "быки" набрали 1 балл и занимают 3 место в группе E.
"Да, это большие эмоции перед каждой игрой! Вплоть до мурашек по телу. Огромная радость - почти как детское счастье. Ну и плюс, конечно, большой опыт как для команды, так и для меня.
Цели прежние. Но матчи Лиги чемпионов продемонстрировали, как много предстоит поработать, чтобы выйти на топ-уровень. Нужно работать и работать, так скажу.
Сам я ни на что не рассчитывал. Довольно глупо что-то загадывать, впервые участвуя в турнире. Тем более с нашим количеством кадровых потерь. Считаю, что результат "Краснодара" в Лиге чемпионов - не лучший, но могло быть и хуже. В каждом матче были отрезки, где смотрелись неплохо. Постараемся показать достойный футбол и побороться за победы в оставшихся играх", - передает слова Уткина пресс-служба "Краснодара".
"Краснодар" сыграет с "Севильей" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов 23 ноября.
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