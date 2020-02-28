Хавбек "Крыльев Советов" Сафа Хади получил рабочую визу для выступления в РПЛ

Полузащитник "Крыльев Советов" Сафа Хади получил рабочую визу для выступления в РПЛ.

Футболист уже прошел медосмотр в Москве, а сегодня, 28 февраля на "Самара Арене" проведет автограф сессию для болельщиков.

За команд Хади будет готов играть с 21-го тура РПЛ.

Напомним, сегодня состоится матч "Крылья Советов" - "Оренбург". Начало - в 18:30 мск.

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