Хавбек "Крыльев Советов" Зиньковский прокомментировал возможный переход в "Зенит"

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Хавбек "Крыльев Советов" Зиньковский прокомментировал возможный переход в "Зенит"

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский высказался по поводу новости о том, что он в скором времени перейдет в "Зенит".

Ранее сообщалось, что стороны достигли соглашения в вопросе о трансфере 24-летнего футболиста в петербургский клуб. Однако позже "Крылья" опровергли эту информацию.

"Ничего об этом не знаю", - цитирует Зиньковского "Спорт-Экспресс".

Отметим, что в 2016 году футболист играл в аренде за вторую команду "Зенита".

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