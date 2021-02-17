Хавбек "Крыльев Советов" Зиньковский рассказал о несостоявшемся переходе в клуб из Нидерландов

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Хавбек "Крыльев Советов" Зиньковский рассказал о несостоявшемся переходе в клуб из Нидерландов

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Антон Зиньковский рассказал, что в зимнее трансферное окно у него был вариант с переходом в голландский "Витесс". 

"Лично я ничего не обсуждал. Мне только передали, что с кем-то там связывались. Но в клуб предложений не поступало.

Мы вместе решили, что мне лучше будет остаться и помочь команде выполнить задачу в этом сезоне. Осталось-то три месяца. Я думаю, мы сможем это сделать", - сказал Зиньковский в эфире телеканала "Матч Премьер".

24-летний Зиньковский является воспитанником "Чертаново". За "Крылья Советов" он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

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