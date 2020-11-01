Хавбек "Лацио" Альберто заразился коронавирусом

Хавбек "Лацио" Луис Альберто сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, о своем заражении Covid-19 28-летний футболист сообщил на Twitch. Ранее игрок Альберто пропустил тренировку клуба.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 6 матчей, забив 1 гол. Ранее ряд игроком "Лацио" также сдали положительный тест на коронавирус и на данный момент находятся на самоизоляции.

Напомним, 4 ноября "Лацио" сыграет с "Зенитом" в 3-м туре группового этапа ЛЧ.

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