Хавбек "Лацио" Корреа может стать игроком "Ювентуса"

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Хавбек "Лацио" Корреа может стать игроком "Ювентуса"

Хавбек "Лацио" Хоакин Корреа может стать игроком "Ювентуса", передает Corriere dello Sport.

По данным источника, туринский клуб хочет арендовать полузащитника на два года с опцией выкупа за 50 миллионов евро. Однако "Лацио" готов продать Корреа лишь за 80 миллионов евро.

26-летний футболист - воспитанник "Эстудиантес". За аргентинский клуб он выступал с 2012 по 2015 год.

В минувшем сезоне Серии А Хоакин провёл 30 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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