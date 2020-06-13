Хавбек "Лацио" может завершить карьеру в 34 года

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Хавбек "Лацио" может завершить карьеру в 34 года

Полузащитник "Лацио" Сенад Лулич может в ближайшее время повесить бутсы на гвоздь.

У боснийца возникли серьёзные проблемы с левой лодыжкой - он уже перенёс две операции.

Если в течение нескольких недель не наметится положительных сдвигов, то 34-летнему футболисту придётся завершить карьеру по медицинским показателям.

Лулич выступает за "Лацио" с 2011 года, сыграл 351 матч, забил 34 гола и сделал 50 ассистов.

Контракт хавбека с "орлами" истекает в конце текущего месяца.

Не пропустите: СМИ: Индзаги продлил контракт с "Лацио". | http://soccernews.ru
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