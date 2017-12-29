Хавбек "Лацио" завершил карьеру в сборной Боснии

Теги лациобосния и герцеговинасенад лулич

Хавбек "Лацио" завершил карьеру в сборной Боснии
Полузащитник "Лацио" Сенад Лулич объявил о завершении карьеры в сборной Боснии.

"Столь важные решения не принимаются моментально. Особенно когда речь о любви к моей стране и футболке национальной сборной. Но пришло время прощаться. Я принял решение уйти из сборной. Я сообщаю об этом с печалью в сердце, так как вложил в игры сборной здоровье, любовь, и сражался за герб своей страны. У нас были успехи и провалы. Но высшей точкой я считаю участие в чемпионате мира в Бразилии. Я благодарю всех, кто поддерживал меня все эти годы", - написал Лулич в Facebook.

31-летний Лулич выступал за сборную Боснии и Герцеговины  с 2008 года, провел за нее 57 матчей и забил 4 гола.

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