Хавбек "Лас-Пальмаса" отыграл матч с "Атлетиком" с температурой в 40 градусов

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Хавбек "Лас-Пальмаса" отыграл матч с "Атлетиком" с температурой в 40 градусов
Полузащитник "Лас-Пальмаса" Хонатан Виера заявил, что он принял участие в матче 4-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (1:0) с температурой 40 градусов.

"Я был почти мертв. Всю ночь меня трясло. Я принял все лекарства, которые мне мог дать доктор. Мне было очень тяжело, но я хотел помочь своей команде. Но я не ожидал, что сыграю все 90 минут", - приводит слова Виеры Marca.

27-летний Виера выступает за "Лас-Пальмас" с 2015 года, провел за клуб 88 матчей и забил 24 гола.

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