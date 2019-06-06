Хавбек "Лестера" Мэддисон намерен отклонить предложения топ-клубов

Теги лестер ситиджеймс мэддисонтоттенхэмливерпуль

Хавбек "Лестера" Мэддисон намерен отклонить предложения топ-клубов

Хавбек "Лестера" Джеймс Мэддисон не планирует менять клуб в ближайшее время.

Как сообщает The Sun, 22-летний футболист считает, что сейчас не лучшее время покидать клуб. Отмечается, что игрок может продлить соглашение с клубом, хотя нынешний контракт истекает аж в 2023 году.

В минувшем сезоне Мэддисон стал лидером топ-5 чемпионатов Европы по числу созданных голевых моментов. Ранее интерес к игроку проявляли "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

В завершившемся сезоне на счету Мэддисона семь голов и семь результативных передач в 38 матчах.

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