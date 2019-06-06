Хавбек "Лестера" Мэддисон намерен отклонить предложения топ-клубов
Хавбек "Лестера" Джеймс Мэддисон не планирует менять клуб в ближайшее время.
Как сообщает The Sun, 22-летний футболист считает, что сейчас не лучшее время покидать клуб. Отмечается, что игрок может продлить соглашение с клубом, хотя нынешний контракт истекает аж в 2023 году.
В минувшем сезоне Мэддисон стал лидером топ-5 чемпионатов Европы по числу созданных голевых моментов. Ранее интерес к игроку проявляли "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
В завершившемся сезоне на счету Мэддисона семь голов и семь результативных передач в 38 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16