Хавбек "Лестера" Мэддисон выбрал новый клуб

Стало известно, где хочет продолжить карьеру полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон.

По информации Manchester Erevening News, 23-летний футболист сделал выбор в пользу "Манчестер Юнайтед".

Впрочем, многое зависит от позиции "Лестера", который не намерен расставаться со своим лидером и готовит для него новый контракт.

Рыночная стоимость Мэддисона - 60 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провёл за "лис" 30 матчей, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

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