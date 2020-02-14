Хавбек "Лестера" Мэддисон выбрал новый клуб

Теги манчестер юнайтедлестер ситиджеймс мэддисонтрансферы

Хавбек "Лестера" Мэддисон выбрал новый клуб

Стало известно, где хочет продолжить карьеру полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон.

По информации Manchester Erevening News, 23-летний футболист сделал выбор в пользу "Манчестер Юнайтед".

Впрочем, многое зависит от позиции "Лестера", который не намерен расставаться со своим лидером и готовит для него новый контракт.

Рыночная стоимость Мэддисона - 60 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провёл за "лис" 30 матчей, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" огласил стоимость Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА исключил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов на два сезона

УЕФА исключил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов на два сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов