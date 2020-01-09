Хавбек "Лестера" Ндиди выбыл до февраля из-за травмы

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Хавбек "Лестера" Ндиди выбыл до февраля из-за травмы

Полузащитник "Лестера" Вилфред Ндиди из-за травмы пропустит около месяца, сообщает Daily Mail.

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс рассказал, что футболист получил повреждение на тренировке команды. Ему необходимо перенести операцию, из-за которой он пропустит несколько недель.

"Особо ничего серьезного. Думаю, в феврале он снова будет готов идти в бой", - сказал Роджерс.

В нынешнем розыгрыше Ндиди участвовал в 20 матчах АПЛ, отметившись 2 голами.

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