Хавбек "Лестера" Ндиди выбыл до февраля из-за травмы
Полузащитник "Лестера" Вилфред Ндиди из-за травмы пропустит около месяца, сообщает Daily Mail.
Главный тренер "лис" Брендан Роджерс рассказал, что футболист получил повреждение на тренировке команды. Ему необходимо перенести операцию, из-за которой он пропустит несколько недель.
"Особо ничего серьезного. Думаю, в феврале он снова будет готов идти в бой", - сказал Роджерс.
В нынешнем розыгрыше Ндиди участвовал в 20 матчах АПЛ, отметившись 2 голами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14