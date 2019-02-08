Хавбек "Лестера" Олбрайтон выбыл до конца сезона

Игрок "Лестера" Марк Олбрайтон из-за травмы не сможет участвовать в матчах до конца сезона.

Футболист получил травму на тренировке.

"Очень сильно травмировано подколенное сухожилие. Это плохие новости для команды.

Думаю, он не сможет играть до конца текущего сезона", - сказал тренер.

Ближайший матч "Лестера" состоится 10 февраля против "Тоттенхэма". "Лисы" занимают 11 место турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 32 очка.

В нынешнем сезоне полузащитник участвовал в 22 матча, отметившись 2 голами и 3 ассистами.

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