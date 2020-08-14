Хавбек "Лейпцига" Адамс подвел итоги матч Лиги Чемпионов против "Атлетико"
Хавбек "Лейпцига" Тайлер Адамс прокомментировал матч 1/4 финала Лиги Чемпионоа с "Атлетико" (2:1).
Отметим, футболист отметился голом в этой встрече.
"Мы просто в восторге. Мы знаем, что ПСЖ - отличная команда. Видели, что они делали в матче с "Аталантой". В составе парижан много очень хороших игроков.
Сейчас важно хорошо восстановиться, правильно подготовиться психологически и поработать над планом игры. Мы уверены в себе - вы могли видеть это сегодня", - цитирует Адамса официальный сайт УЕФА.
В полуфинале Лиги Чемпионов "Лейпциг" сыграет с ПСЖ. Матч состоится 18 августа.
Не пропустите: Мюллер поделился ожиданиями от матча ЛЧ против "Барселоны"| http://soccernews.ru
главное
-
Упамекано стал лучшим игроком матча "РБ Лейпциг" - "Атлетико"
-
Наставник "Лейпцига" Нагельсман стал самым молодым тренером, которому удалось выйти в полуфинал ЛЧ
-
"Лейпциг" впервые вышел в полуфинал ЛЧ. Клуб основан в 2009 году
-
"Лейпциг" обыграл "Атлетико" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
-
Медведев рассказал, чем Анюков займется в "Зените"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 августа
-
Уткин высказался о "Зените" и его соперниках по группе в этом сезоне Лиги Чемпионов
-
Упамекано стал лучшим игроком матча "РБ Лейпциг" - "Атлетико"
-
Хавбек "Лейпцига" Адамс подвел итоги матч Лиги Чемпионов против "Атлетико"
-
"Атлетико" третий год подряд не может выйти в полуфинал Лиги Чемпионов
-
Нападающий "Фенербахче" Муричи может продолжить карьеру в Италии
-
Наставник "Лейпцига" Нагельсман стал самым молодым тренером, которому удалось выйти в полуфинал ЛЧ
-
"Лейпциг" впервые вышел в полуфинал ЛЧ. Клуб основан в 2009 году
-
2
"Лейпциг" обыграл "Атлетико" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
-
Александр Шмурнов: "Завтра будут три билборда"
-
1
"Спартак" пригласил Шмурнова на "Открытие Арену"
-
Сетьен рассказал об ожиданиях от матча "Барселоны" с "Баварией"
-
1
Председатель правления "Баварии" рассказал, как клуб намерен справляться с Месси в матче ЛЧ
-
Медведев рассказал, чем Анюков займется в "Зените"
-
Агент Коутиньо рассказал о ближайших планах футболиста
-
Флик рассказал об ожиданиях от матча "Баварии" с "Барселоной"
-
Хави высказался о результатах "Барселоны"
-
Экс-тренер "Реала" Шустер оценил зависимость "Барселоны" от Месси
-
"Уфа" в скором времени арендует защитника "Рубина" Данченко
-
Отец Черышева рассказал о будущем сына в "Валенсии"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4