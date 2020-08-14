Хавбек "Лейпцига" Адамс подвел итоги матч Лиги Чемпионов против "Атлетико"

Хавбек "Лейпцига" Тайлер Адамс прокомментировал матч 1/4 финала Лиги Чемпионоа с "Атлетико" (2:1).

Отметим, футболист отметился голом в этой встрече.

"Мы просто в восторге. Мы знаем, что ПСЖ - отличная команда. Видели, что они делали в матче с "Аталантой". В составе парижан много очень хороших игроков.

Сейчас важно хорошо восстановиться, правильно подготовиться психологически и поработать над планом игры. Мы уверены в себе - вы могли видеть это сегодня", - цитирует Адамса официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Лиги Чемпионов "Лейпциг" сыграет с ПСЖ. Матч состоится 18 августа.

Не пропустите: Мюллер поделился ожиданиями от матча ЛЧ против "Барселоны"| http://soccernews.ru