Хавбек "Лилля" Сумаре выбирает между двумя грандами АПЛ
Полузащитник "Лилля" Бубакари Сумаре, скорее всего, до закрытия зимнего трансферного окна переберётся в один из английских клубов.
Как сообщает Sky Sports, 20-летний француз имеет конкретные предложения от "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
По информации источника, велики шансы, что в конце января хавбек присоединится к одной из вышеупомянутых команд.
Рыночная стоимость Сумаре оценивается в 22 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Лилль" 25 матчей и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14