Хавбек "Лилля" Сумаре выбирает между двумя грандами АПЛ

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Хавбек "Лилля" Сумаре выбирает между двумя грандами АПЛ

Полузащитник "Лилля" Бубакари Сумаре, скорее всего, до закрытия зимнего трансферного окна переберётся в один из английских клубов.

Как сообщает Sky Sports, 20-летний француз имеет конкретные предложения от "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

По информации источника, велики шансы, что в конце января хавбек присоединится к одной из вышеупомянутых команд.

Рыночная стоимость Сумаре оценивается в 22 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Лилль" 25 матчей и сделал 1 ассист.

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