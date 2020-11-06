Хавбек "Лилля" Языджи повторил достижение Ривалдо 20-летней давности

Полузащитник "Лилля" Юсуф Языджи стал первым с октября 2000 года игроком, оформившим хет-трик в гостевом матче против "Милана".

23-летний турок трижды поразил ворота "россонери" во вчерашней игре группового этапа Лиги Европы, до него никому не удавалось сделать подобное на "Сан-Сиро" в течение 20 лет.

Последним автором трёх голов в ворота "Милана" на их поле был Ривалдо, выступавший тогда за "Барселону".

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