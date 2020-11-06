Хавбек "Лилля" Языджи повторил достижение Ривалдо 20-летней давности

Теги миланлилльбарселонаюсуф языджиривалдостатистика

Хавбек "Лилля" Языджи повторил достижение Ривалдо 20-летней давности

Полузащитник "Лилля" Юсуф Языджи стал первым с октября 2000 года игроком, оформившим хет-трик в гостевом матче против "Милана".

23-летний турок трижды поразил ворота "россонери" во вчерашней игре группового этапа Лиги Европы, до него никому не удавалось сделать подобное на "Сан-Сиро" в течение 20 лет.

Последним автором трёх голов в ворота "Милана" на их поле был Ривалдо, выступавший тогда за "Барселону".

Не пропустите: Хавбек "Лилля" Языджи установил еврокубковый рекорд. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Марадона останется в больнице ещё на несколько дней. У него "ломка"

Марадона останется в больнице ещё на несколько дней. У него "ломка"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов