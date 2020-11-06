Хавбек "Лилля" Языджи установил еврокубковый рекорд

Полузащитник "Лилля" Юсуф Языджи стал автором уникального достижения, сообщает Opta.

23-летний турок - первый в истории еврокубков игрок, оформивший два хет-трика в гостевых матчах в течение одного сезона.

Накануне хавбек "догов" трижды поразил ворота "Милана", а две недели назад - пражской "Спарты".

Забив 6 голов в трёх турах ЛЕ, Языджи лидирует среди бомбардиров группового этапа турнира.

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