Хавбек "Лилля" Языджи установил еврокубковый рекорд
Полузащитник "Лилля" Юсуф Языджи стал автором уникального достижения, сообщает Opta.
23-летний турок - первый в истории еврокубков игрок, оформивший два хет-трика в гостевых матчах в течение одного сезона.
Накануне хавбек "догов" трижды поразил ворота "Милана", а две недели назад - пражской "Спарты".
Забив 6 голов в трёх турах ЛЕ, Языджи лидирует среди бомбардиров группового этапа турнира.
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