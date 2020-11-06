Хавбек "Лилля" Языджи во второй за месяц стал игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник "Лилля" Юсуф Языджи признан лучшим игроком 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

В голосовании 23-летний турок опередил Леона Бэйли ("Байер"), Андрия Живковича (ПАОК) и Лукаша Юлиша ("Спарта").

Языджи в матче с "Миланом" оформил хет-трик, благодаря чему "Лилль" разгромил соперника со счётом 3:0.

Стоит отметить, что хавбека "догов" уже признавали лучшим игроком недели в ЛЕ две недели назад.

Второй раз в сезоне Игроком недели в #ЛигаЕвропы становится Юсуф Языджы@hankookreifen pic.twitter.com/pU8fOXlqnb — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 6, 2020

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