Хавбек "Лилля" Языджи во второй за месяц стал игроком недели в Лиге Европы
Полузащитник "Лилля" Юсуф Языджи признан лучшим игроком 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
В голосовании 23-летний турок опередил Леона Бэйли ("Байер"), Андрия Живковича (ПАОК) и Лукаша Юлиша ("Спарта").
Языджи в матче с "Миланом" оформил хет-трик, благодаря чему "Лилль" разгромил соперника со счётом 3:0.
Стоит отметить, что хавбека "догов" уже признавали лучшим игроком недели в ЛЕ две недели назад.
Второй раз в сезоне Игроком недели в #ЛигаЕвропы становится Юсуф Языджы@hankookreifen pic.twitter.com/pU8fOXlqnb— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 6, 2020
Не пропустите: Форвард "Краснодара" Шапи забил лучший гол недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя кандидатами на замену Сульшеру
-
Форвард "Краснодара" Шапи забил лучший гол недели в Лиге Чемпионов
-
Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Марадона останется в больнице ещё на несколько дней. У него "ломка"
-
Президент РПЛ Прядкин выступил против создания европейской Суперлиги
Лента новостей
-
Кальехон заразился коронавирусом
-
Ветеран "Спартака" Самохин попал в больницу с онкологией
-
"Сочи" упустил победу над "Уфой"
-
Гнабри может вернуться в "Арсенал"
-
У Джеко обнаружили коронавирус
-
Кандидат в президенты "Барселоны": "Новый контракт Месси будет на худших условиях"
-
"Реал" лидирует в гонке за Холандом
-
39-летний Ибрагимович признан лучшим игроком Серии А в октябре
-
Пеллегрини: "Месси и Роналду - по-прежнему лучшие игроки мира"
-
Защитник "Манчестер Юнайтед" вылечился от коронавируса
-
Умтити близок к уходу из "Барселоны" на правах аренды
-
Кокорин ответил на претензии по поводу своей низкой результативности в "Спартаке"
-
Хавбек "Лилля" Языджи во второй за месяц стал игроком недели в Лиге Европы
-
Тьяго Алькантара пропустит матч с "Манчестер Сити"
-
Семак объяснил плохие результаты "Краснодара"
-
Чалханоглу огласил "Милану" свои требования по зарплате
-
Избитый Широковым арбитр отказался от рассмотрения дела в особом порядке
-
"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя кандидатами на замену Сульшеру
-
Форвард "Краснодара" Шапи забил лучший гол недели в Лиге Чемпионов
-
Гвардиола назвал главного фаворита сезона АПЛ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0