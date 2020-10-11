Хавбек "Лиона" Какере заразился коронавирусом

Хавбек "Лиона" и молодежной сборной Франции Максанс Какере заразился коронавирусом. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Франции.

Из-за болезни игрок не сможет участвовать в матче против молодежной сборной Словакии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Встреча запланирована на 12 октября.

Какеру необходимо будет провести две недели на самоизоляции. В этом сезоне 20-летний хавбек провел пять матчей.

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