Хавбек "Лиона" перешел в "Ювентус"
"Лион" объявил о переходе в "Ювентус" полузащитника Хамзы Рафии, сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 400 тысяч евро, но она может увеличиться до пяти миллионов евро за счет бонусов. Кроме того, "Лион" получит 20 процентов от суммы последующего трансфера игрока. Футболист подписал с туринским клубом контракт до лета 2022 года с возможностью продления еще на год.
20-летний Рафья - воспитанник "Лиона". В минувшем сезоне он провел восемь матчей в Юношеской лиге УЕФА, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17