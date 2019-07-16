Хавбек "Лиона" перешел в "Ювентус"

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Хавбек "Лиона" перешел в "Ювентус"

"Лион" объявил о переходе в "Ювентус" полузащитника Хамзы Рафии, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 400 тысяч евро, но она может увеличиться до пяти миллионов евро за счет бонусов. Кроме того, "Лион" получит 20 процентов от суммы последующего трансфера игрока. Футболист подписал с туринским клубом контракт до лета 2022 года с возможностью продления еще на год.

20-летний Рафья - воспитанник "Лиона". В минувшем сезоне он провел восемь матчей в Юношеской лиге УЕФА, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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