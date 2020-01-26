Хавбек "Лиона" потерял сознание во время матча Лиги 1

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Хавбек "Лиона" потерял сознание во время матча Лиги 1

Полузащитник "Лиона" Мартен Террье потерял сознание во время матча 21-го тура чемпионата Франции с "Тулузой" (3:0).

Футболист упал в обморок в первом тайме и его унесли с поля на носилках. Вскоре после этого футболист прошел медицинское обследование, которое определило, что он потерял сознание из-за падения кровяного давления.

22-летний Террье выступает за "Лион" с января 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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