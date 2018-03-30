Хавбек "Лиона" привлек внимание нескольких европейских топ-клубов

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Хавбек "Лиона" привлек внимание нескольких европейских топ-клубов

Хавбек "Лиона" Люка Тузар летом может сменить клуб.

Как сообщает Calciomercato, в услугах 20-летнего игрока заинтересованы "Арсенал", дортмундская "Боруссия", "Интер" и "Тоттенхэм". Отмечается, что "нерадзурри" и "шмели" готовы выложить за футболиста 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Тузар провел 42 матча, однако результативными действиями не отличился.

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