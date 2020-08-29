Хавбек "Лиона" заразился коронавирусом
В "Лионе" зафиксирован новый случай инфицирования коронавирусом.
Как сообщает официальный сайт клуба, положительный тест сдал полузащитник Уссам Ауар.
После выявления заболевания футболиста отправили на двухнедельный карантин.
Стоит отметить, что всего 10 дней назад Ауар полностью отыграл полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Баварии" (0:3).
Не пропустите: В "Роме" зафиксирован четвёртый случай заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru
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