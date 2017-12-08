Хавбек "Лиона" Жеббель установил рекорд Лиги Европы

Полузащитник "Лиона" Виллем Жеббель принял участие в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против "Аталанты".

Таким образом, юный француз стал самым молодым игроком в истории второго по значимости еврокубкового турнира.

На момент вчерашнего матча Жеббелю было 16 лет, 3 месяца и 21 день. | http://soccernews.ru