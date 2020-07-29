Хавбек "Ливерпуля" Хендерсон попрощался с Аламом Лалланой

Хавбек "Ливерпуля" Джордан Хендерсон попрощался с полузащитником Аламом Лалланой.

Футболист во вторник перешел в "Борнмунт".



"Спасибо за все что ты сделал для меня и клуба. Я буду скучать по тебе больше, чем кто-либо. Но я желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в следующей главе вашей жизни, и не могу дождаться вновь увидеть тебя в деле", - сказал Хендерсон.

Контракт футболиста с мерсисайдцами завершился, поэтому он достался "чайкам" бесплатно. Хавбек подписал с "Борнмутом" контракт до лета 2023 года.

32-летний Лаллана выступал за "Ливерпуль" с 2014 года, провел за клуб 178 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 22 результативные передачи. Ранее играл за "Борнмут" и "Саутгемптон". Чемпион Англии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА. За сборную Англии сыграл 34 матча и забил три мяча.

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