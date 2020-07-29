Хавбек "Ливерпуля" Хендерсон попрощался с Аламом Лалланой
Хавбек "Ливерпуля" Джордан Хендерсон попрощался с полузащитником Аламом Лалланой.
Футболист во вторник перешел в "Борнмунт".
"Спасибо за все что ты сделал для меня и клуба. Я буду скучать по тебе больше, чем кто-либо. Но я желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в следующей главе вашей жизни, и не могу дождаться вновь увидеть тебя в деле", - сказал Хендерсон.
Контракт футболиста с мерсисайдцами завершился, поэтому он достался "чайкам" бесплатно. Хавбек подписал с "Борнмутом" контракт до лета 2023 года.
32-летний Лаллана выступал за "Ливерпуль" с 2014 года, провел за клуб 178 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 22 результативные передачи. Ранее играл за "Борнмут" и "Саутгемптон". Чемпион Англии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА. За сборную Англии сыграл 34 матча и забил три мяча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18