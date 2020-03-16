Хавбек "Ливерпуля" Лаллана имеет четыре предложения от клубов АПЛ



Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана, скорее всего, сменит клуб в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство клуба отказалось продлевать с ним контракт, который истекает ближайшим летом. Интерес к хавбеку проявляют "Арсенал", "Вест Хэм", "Тоттенхэм" и "Лестер".

В нынешнем сезоне 31-летний Лаллана провел за "Ливерпуль" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: "Манчестер Сити" определился с ценой продажи Махреза. | http://soccernews.ru