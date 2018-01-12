Хавбек "Ливерпуля" перешел в "Оксфорд"



"Оксфорд" пополнился полузащитником "Ливерпуля" Кэмероном Брэннаганом, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с новым клубом контракт до лета 2021 года.

21-летний Брэннаган выступал за "Ливерпуль" с 2014 года и провел за клуб 3 матча. Сдавался в аренду "Флитвуду". Сыграл 2 матча за молодежную сборную Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 250 тысяч евро.

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