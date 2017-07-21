Хавбек "Ливерпуля" Стюарт перешел в "Халл"

Хавбек "Ливерпуля" Кевин Стюарт стал игроком "Халла", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с клубом трехлетнее соглашение. Стоимость сделки официально не названа, однако СМИ сообщают о 8 миллионах евро.

В прошлом сезоне Стюарт провел всего 4 поединка в АПЛ.

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