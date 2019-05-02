Хавбек "Ливерпуля" выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче с "Барселоной"

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Хавбек "Ливерпуля" выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче с "Барселоной"

Гвинейский полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта выбыл из строя до конца сезона из-за травмы, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение паха и он пропустит несколько недель. Эту травму он получил в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" (0:3) и был заменен в середине первого тайма.

24-летний Кейта перешел в "Ливерпуль" прошлым летом из "РБ Лейпциг" за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 33 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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