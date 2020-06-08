Хавбек "Локомотива" Баринов не болел коронавирусом

Врач "Локомотива" Никита Карлицкий сообщил, что полузащитник Дмитрий Баринов не болел коронавирусом.

"Баринов не заболел, у него первый тест показал положительный результат. Но любые тесты имеют погрешность, в зависимости от фирмы до 20% брака. К сожалению, это наша действительность. Дальше он пересдал два теста, которые подтвердили, что он не болен - у него отсутствовала симптоматика.

Первый тест был ошибочно положительным? Да, первый тест был положительным, потом мы по правилам через определенное количество дней взяли два теста, которые дали абсолютно отрицательный результат", - рассказал Карлицкий.

О том, что футболист заразился Covid-19 стало известно 28 мая.

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