Хавбек "Локомотива" Баринов: "Ницца" - не самый сильный соперник"

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для своей команды.

"Ницца" - все же не самый сильный клуб, представленный в Лиге Европы. Есть те же "Милан" и "Арсенал". Но при этом "Ницца" - все равно достаточно сложная команда. Думаю, что лучше играть с сильными клубами, чем со слабыми. У "Локомотива" с сильными командами всегда получается выступать лучше. Надо отталкиваться от каждого матча, удачно сыграть на выезде, победить дома и пройти дальше", - цитирует 21-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Бубнов оценил силу нынешнего "Локомотива". | soccernews.ru