Хавбек "Локомотива" Баринов обратился к подписчикам в связи с пандемией коронавируса

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Хавбек "Локомотива" Баринов обратился к подписчикам в связи с пандемией коронавируса

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов в своем инстаграме призвал подписчиков соблюдать меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, что за сегодняшний день в России было выявлено 163 новых случая заражения Covid-19.

"Сложное время для всего мира и для каждого лично. Давайте будем соблюдать меры предосторожности и относиться внимательнее друг к другу. Позаботьтесь о близких. И ждём возвращения чемпионата", - написал Баринов.

По последним данным, коронавирус распространился уже на 196 стран. В общей сложности было зафиксировано 417 663 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 18 605 человек, выздоровели - 108 312.

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