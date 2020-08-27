Хавбек "Локомотива" Баринов отправился в Рим на операцию

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов вылетел в Рим. Игроку предстоит операция по поводу разрыва связок.

Операция будет проводится в клинике "Вилла Стюарт".

Напомним, футболист был травмирован в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:2). Восстановления после подобной травмы занимает около полугода.

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