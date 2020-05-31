Хавбек "Локомотива" Баринов поблагодарил Семина

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Хавбек "Локомотива" Баринов поблагодарил Семина

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов поблагодарил Юрия Семина. Сегодня, 31 мая, специалист покинет команду. Его место займет серб Марко Николич 1 июня.

"Юрий Палыч, спасибо вам за все. Благодаря вам я стал основным игроком "Локомотива" и начал попадать в сборную.

Желаю вам крепкого здоровья и успешной тренерской карьеры. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся", - цитирует Баринова "железнодорожники".

Напомним, что ранее руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с Семиным. Его место с 1 июня займет сербский специалист Марко Николич. После 22 туров "Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ.

А еще: "Локомотив" в твиттере попрощался с Семиным| http://soccernews.ru
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