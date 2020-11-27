Хавбек "Локомотива" Баринов рассказал, как провоцировал Роналду
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов признался, что в прошлогоднем матче с "Ювентусом" занимался провоцированием Криштиану Роналду.
"Да, это было. Он бежал трусцой, я пробегал мимо и локтем его в спину ударил. Он начал там что-то мне говорить, посылать матом. К судье начал обращаться. Зачем я это делал? Не знаю. Сейчас самому смешно стало. Хотелось его вывести из себя. Просто пробегал мимо, думаю: "Дам локтем!". Причём я ещё и на угловом что-то там пытался с ним сделать. Задира", - рассказал Баринов.
В сезоне 2019/20 "Локо" и "Ювентус" провели два матча на групповом этапе Лиги Чемпионов. В обеих играх "старая синьора" победила со счётом 2:1, но Роналду не сделал ни одного голевого действия.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17