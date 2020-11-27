Хавбек "Локомотива" Баринов рассказал, как провоцировал Роналду

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Хавбек "Локомотива" Баринов рассказал, как провоцировал Роналду

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов признался, что в прошлогоднем матче с "Ювентусом" занимался провоцированием Криштиану Роналду.

"Да, это было. Он бежал трусцой, я пробегал мимо и локтем его в спину ударил. Он начал там что-то мне говорить, посылать матом. К судье начал обращаться. Зачем я это делал? Не знаю. Сейчас самому смешно стало. Хотелось его вывести из себя. Просто пробегал мимо, думаю: "Дам локтем!". Причём я ещё и на угловом что-то там пытался с ним сделать. Задира", - рассказал Баринов.

В сезоне 2019/20 "Локо" и "Ювентус" провели два матча на групповом этапе Лиги Чемпионов. В обеих играх "старая синьора" победила со счётом 2:1, но Роналду не сделал ни одного голевого действия.

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