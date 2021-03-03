Хавбек "Локомотива" Баринов рассказал, когда он планирует перебраться в Европу

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов поделился своими планами на будущее

"Я наблюдаю за чемпионатами Англии, Испании, Италии и Германии. Хотел бы поиграть в Бундеслиге. Не знаю, где буду играть через пять лет, но хотелось бы попробовать свои силы в каком-нибудь европейском чемпионате. Это цель.

В России я уже становился чемпионом. Потому не отказался бы играть даже за условный "Эвертон", - приводит слова хавбека сайт "Локомотива".

Напомним, что Баринов пропустил полгода из-за травмы крестообразных связок. В 20-м туре Чемпионата России в матче против ЦСКА (2:0) футболист вышел на замену впервые с августа 2020 года.



Контракт игрока с "железнодорожниками" рассчитан до 2023 года.



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