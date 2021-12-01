Хавбек "Локомотива" Баринов высказался о возможном переходе в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Дмитрия Баринова/Автор неизвестен
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал информацию о возможном переходе в "Манчестер Юнайтед".
"Слышал, что Рангник хочет забрать меня с собой в "Манчестер Юнайтед". Перееду скоро", — приводит слова Баринова "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что бывший консультант "Локомотива" Ральф Рангник, возглавивший "Манчестер Юнайтед", может позвать россиянина в английский клуб.
В нынешнем сезоне 25-летний Баринов провел за "Локомотив" 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "МЮ" не заплатит "Локомотиву" за Рангника. | http://soccernews.ru
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