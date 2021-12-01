Хавбек "Локомотива" Баринов высказался о возможном переходе в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеддмитрий бариновлокомотив москватрансферыральф рангник

Хавбек "Локомотива" Баринов высказался о возможном переходе в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Дмитрия Баринова/Автор неизвестен

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал информацию о возможном переходе в "Манчестер Юнайтед".

"Слышал, что Рангник хочет забрать меня с собой в "Манчестер Юнайтед". Перееду скоро", — приводит слова Баринова "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что бывший консультант "Локомотива" Ральф Рангник, возглавивший "Манчестер Юнайтед", может позвать россиянина в английский клуб.

В нынешнем сезоне 25-летний Баринов провел за "Локомотив" 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "МЮ" не заплатит "Локомотиву" за Рангника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Четыре матча Лиги чемпионов могут пройти без зрителей

Четыре матча Лиги чемпионов могут пройти без зрителей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов