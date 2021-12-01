Хавбек "Локомотива" Баринов высказался о возможном переходе в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Дмитрия Баринова/Автор неизвестен

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал информацию о возможном переходе в "Манчестер Юнайтед".

"Слышал, что Рангник хочет забрать меня с собой в "Манчестер Юнайтед". Перееду скоро", — приводит слова Баринова "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что бывший консультант "Локомотива" Ральф Рангник, возглавивший "Манчестер Юнайтед", может позвать россиянина в английский клуб.

В нынешнем сезоне 25-летний Баринов провел за "Локомотив" 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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