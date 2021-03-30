Хавбек "Локомотива" Крыховяк заразился коронавирусом

Фото инстаграм Гжегожа Крыховяка

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски сообщил о двух случаях заражения коронавирусом среди игроков национальной команды.

По его словам, положительные тесты на COVID-19 сдали защитник Камил Пятковски и хавбек Гжегож Крыховяк, выступающий за московский "Локомотив".

Ранее стало известно, что инфекцию обнаружили у вратаря польской сборной Лукаша Скорупски.

31 марта Польша на выезде сыграет с Англией в рамках квалификации ЧМ-2022.

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