Хавбек "Локомотива" Куликов оценил результаты команды в нынешнем сезоне

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Хавбек "Локомотива" Куликов оценил результаты команды в нынешнем сезоне

Хавбек "Локомотива" Даниил Куликов высказался по поводу выступления "железнодорожников" в нынешнем сезоне РПЛ.

"Результатом игры с "Ростовом" недовольны категорически. Конечно, это не поражение, но все равно хотелось взять три очка, ехали туда за победой. Мы хотим выигрывать каждый матч. Надеюсь, серия прервется у нас в матче с "Тамбовом".

Место в таблице между собой не обсуждали, но каждый из нас понимает, что мы не на своей позиции находимся. Будем исправлять это в дальнейшем. С "Тамбовом" играем дома, при своих болельщиках, надеюсь, что все получится. Пока нарабатываем связи, покажем все в предстоящей игре.

Полностью уверен, что "Локомотив" скоро прорвет на голы и моменты. У нас хороший шанс начать победную серию именно в воскресенье", - цитирует Куликова клубная пресс-службе.

После 7 туров РПЛ "Локомотив" занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ.

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