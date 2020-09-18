Хавбек "Локомотива" Куликов оценил результаты команды в нынешнем сезоне
Хавбек "Локомотива" Даниил Куликов высказался по поводу выступления "железнодорожников" в нынешнем сезоне РПЛ.
"Результатом игры с "Ростовом" недовольны категорически. Конечно, это не поражение, но все равно хотелось взять три очка, ехали туда за победой. Мы хотим выигрывать каждый матч. Надеюсь, серия прервется у нас в матче с "Тамбовом".
Место в таблице между собой не обсуждали, но каждый из нас понимает, что мы не на своей позиции находимся. Будем исправлять это в дальнейшем. С "Тамбовом" играем дома, при своих болельщиках, надеюсь, что все получится. Пока нарабатываем связи, покажем все в предстоящей игре.
Полностью уверен, что "Локомотив" скоро прорвет на голы и моменты. У нас хороший шанс начать победную серию именно в воскресенье", - цитирует Куликова клубная пресс-службе.
После 7 туров РПЛ "Локомотив" занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22