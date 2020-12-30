Хавбек "Локомотива" Куликов сравнил игру команды при Семине и Николиче
Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов сравнил нынешнего главного тренера московского клуба Марко Николича и бывшего наставника "железнодорожников" Юрия Семина.
"С Марко мы постоянно разговариваем. Он со всеми общается, ко всем подходит, спрашивает, что и как, как дела, как здоровье. Постоянно идет какая-то коммуникация. В футбольном плане нравится, что постоянно играем через мяч и контроль мяча. С Юрием Палычем такой коммуникации у нас не получилось.
Сейчас мы стараемся выходить от вратаря через пас. Конечно, иногда выносим, но в основном разыгрываем. У Юрий Палыча, если не ошибаюсь, от вратаря сразу выносили подальше от ворот. Через пас – зрелищный футбол, он больше похож на европейский", - приводит слова Куликова Sports.ru.
Напомним, что Семин покинул "Локомотив" 1 июня 2020 года, а вместо него был назначен Николич. После 19 туров московский клуб, набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге Чемпионов "железнодорожники" заняли последнее место в своей группе и не сумели пробиться в еврокубковую весну.
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