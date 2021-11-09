Хавбек "Локомотива" может перейти в "Галатасарай"

Фото: инстаграм Алексиса Бека-Бека/Автор неизвестен

Стамбульский "Галатасарай" проявляет интерес к французскому полузащитнику московского "Локомотива" Алексису Бека-Бека, сообщает Ajansspor.

По сведениям источника, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и уже сделал соответствующий запрос.

20-летний Бека-Бека перешел в "Локомотив" летом 2021 года из "Кана" за шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за "железнодорожников" 11 матчей и отдал два голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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