Хавбек "Локомотива" может продолжить карьеру в Испании или Турции
Юрий Белоус, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Жасура Жалолиддинова, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны клубов Турции и Испании.
"Заинтересованность в игроке есть. За футболистами с узбекским паспортом следят в Корее, и в Эмиратах. Есть предложения из Турции и даже из испанской Сегунды. Однако, хотел бы, чтобы Жасур заиграл в России.
На данный момент - он один из самых талантливых футболистов Узбекистана. У него опыт выступления за сборную страны, играл в Азиатской Лиги чемпионов. Потому не совсем понятно, почему руководство "железнодорожников" то заявляет его, то отзаявляет. Ожидали, что он поедет с командой на первый сбор, но потом оказалось, что нет. Ждем развития ситуации. Решения будем принимать после новогодних праздников", приводит слова Белоуса Спорт-экспресс.
Напомним, что соглашение 18-летнего узбекского полузащитника с москвичами рассчитано до лета 2025 года. В настоящее время он на правах аренды защищает цвета "Тамбова".
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