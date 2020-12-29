Хавбек "Локомотива" может продолжить карьеру в Испании или Турции

Юрий Белоус, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Жасура Жалолиддинова, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны клубов Турции и Испании.

"Заинтересованность в игроке есть. За футболистами с узбекским паспортом следят в Корее, и в Эмиратах. Есть предложения из Турции и даже из испанской Сегунды. Однако, хотел бы, чтобы Жасур заиграл в России.



На данный момент - он один из самых талантливых футболистов Узбекистана. У него опыт выступления за сборную страны, играл в Азиатской Лиги чемпионов. Потому не совсем понятно, почему руководство "железнодорожников" то заявляет его, то отзаявляет. Ожидали, что он поедет с командой на первый сбор, но потом оказалось, что нет. Ждем развития ситуации. Решения будем принимать после новогодних праздников", приводит слова Белоуса Спорт-экспресс.