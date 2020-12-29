Хавбек "Локомотива" может продолжить карьеру в Испании или Турции

Теги жасур жалолиддиновлокомотив москва

Хавбек "Локомотива" может продолжить карьеру в Испании или ТурцииЮрий Белоус, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Жасура Жалолиддинова, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны клубов Турции и Испании.

"Заинтересованность в игроке есть. За футболистами с узбекским паспортом следят в Корее, и в Эмиратах. Есть предложения из Турции и даже из испанской Сегунды. Однако, хотел бы, чтобы Жасур заиграл в России.

На данный момент - он один из самых талантливых футболистов Узбекистана. У него опыт выступления за сборную страны, играл в Азиатской Лиги чемпионов. Потому не совсем понятно, почему руководство "железнодорожников" то заявляет его, то отзаявляет. Ожидали, что он поедет с командой на первый сбор, но потом оказалось, что нет. Ждем развития ситуации. Решения будем принимать после новогодних праздников", приводит слова Белоуса Спорт-экспресс.

Напомним, что соглашение 18-летнего узбекского полузащитника с москвичами рассчитано до лета 2025 года. В настоящее время он на правах аренды защищает цвета "Тамбова".

Читать также: Агенты Жалолиддинова получили от "Локомотива" в 6,5 раз больше стоимости игрока | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названы самые дорогие российские футболисты

Названы самые дорогие российские футболисты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов