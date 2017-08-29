Хавбек "Локомотива" Ндинга может перебраться в Турцию

"Локомотив" может расстаться с конголезским полузащитником Дельвеном Ндингой, сообщает RMC.

По сведениям издания, интерес к хавбеку проявляет "Сивасспор", но турки надеются заполучить его в качестве свободного агента, "железнодорожники" оценивают его в 200 тысяч евро.

29-летний Ндинга выступает за "Локомотив" с 2015 года, провел за клуб 13 матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола. В этом сезоне футболист на поле не выходил.

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