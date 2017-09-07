Хавбек "Локомотива" Ндинга стал игроком "Сивасспора"



Конголезский полузащитник "Локомотива" Делвин Ндинга перешел в "Сивасспор", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт до лета 2019 года.

29-летний Ндинга выступал за "Локомотив" с 2015 года, провел за клуб 33 матча и не забил ни одного гола. Ранее играл за "Осер", "Монако" и "Олимпиакос". За сборную Конго сыграл 44 матча и забил 1 гол. Двукратный чемпион Греции, обладатель Кубка Греции, обладатель Кубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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