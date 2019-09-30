Хавбек "Локомотива" рассказал о своей дружбе с Роналду

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Хавбек "Локомотива" рассказал о своей дружбе с Роналду
Португальский полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу рассказал, что он дружит со своим соотечественником нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Да, у меня с ним очень близкие отношения, мы друзья. Для меня большая честь, что такой человек называет меня другом. Его игру даже комментировать не хочу - человек уже все всем доказал и получил мировое признание. Благодарен, что Криштиану всегда поддерживал меня в сборной.

Последний раз мы пересекались в Серии А. Я всегда счастлив его видеть. Роналду такой человек, что любой момент с ним незабываем. Я очень рад, что Криштиану приедет к нам, увидит наш стадион. Мы встретим его с большим уважением. Но и обыграть постараемся!" - приводит слова Мариу официальный сайт клуба.

Напомним, что 26-летний Мариу перешел в "Локомотив" в летнее трансферное окно из "Интера" на правах аренды. За московский клуб он провел пять матчей во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи.

"Локомотив" и "Ювентус" являются соперниками по групповому этапу Лиги Чемпионов. Клубы сыграют 22 октября (в Турине) и 6 ноября (в Москве).

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