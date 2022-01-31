Хавбек "Локомотива" рассказал о желании поиграть с Роналду

Фото инстаграм Наира Тикнизяна

Полузащитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян ответил на вопрос, с кем бы хотел сыграть из звёзд мирового футбола.

"Я бы хотел сыграть в одной команде с Роналду, просто хотя бы один день посмотреть на то, чем человек питается, как он восстанавливается, как он тренируется, что он делает", - рассказал Тикнизян в интервью клубной пресс-службе "железнодорожников".

36-летний Роналду в августе вернулся в "Манчестер Юнайтед" после 12 сезонов в "Реале" и "Ювентусе".

В нынешней кампании в активе португальца 14 голов и 3 ассиста в 23 матчах.

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