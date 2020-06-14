Хавбек "Локомотива" Рыбчинский оценил физическое состояние своих партнеров

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский после товарищеского матча с "Тамбовом" (1:0) рассказал, готова ли команда к возобновлению сезона.

Отметим, в этой встрече 21-летний футболист забил победный гол.

"Чувствую себя хорошо. В первой игре против "Динамо" было тяжеловато, но сейчас мы уже прошли сборы, набрали кондиции. Против "Тамбова" игралось получше.

Команда готова процентов на 85. Можно прибавлять еще. Подходим к сезону с боевым настроем. Надеюсь, к "Оренбургу" будем готовы на сто процентов", - рассказал игрок.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 19 июня. Первый матч после рестарта "Локомотив" проведёт с "Оренбургом".

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